Trabzonspor, Avusturya kampına başlıyor

Trabzonspor, sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için 23 Temmuz Perşembe günü Avusturya'ya gidecek.
Trabzon'da 6 Temmuz'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Avusturya’nın Schladming kasabasında 11 gün kamp yapacak.
Özel uçakla saat 10.00'da Salzburgz kentine gidecek Karadeniz ekibi, Schladming kasabasına geçerek akşam ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Avusturya kampında 3 hazırlık karşılaşması oynayacak bordo-mavililer, 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd, 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek.