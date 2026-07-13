Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Mathias Lövik'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Bordo mavililer, devre arasında transfer ettiği Mathias Lovik ile yollarını ayırdı.

Norveçli futbolcu, eski kulübü Molde'ye transfer oldu. Trabzonspor, transferi KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Lovik’in, Molde Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor bu transferden 2.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak. Ayrıca sözleşmede 1.9 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkına sahip olacak.

22 yaşındaki sol bek Trabzonspor'da 17 maça çıktı ve 2 asist yaptı.