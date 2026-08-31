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Trabzonspor ayrılığı duyurdu: Süper Lig ekibine kiralandı

Trabzonspor ayrılığı duyurdu: Süper Lig ekibine kiralandı

31.08.2026 17:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor ayrılığı duyurdu: Süper Lig ekibine kiralandı

Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ün satın alma opsiyonuyla birlikte Çorum FK'ye kiralandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada transferin mali detayları da verildi.

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Trabzonspor, 23 yaşındaki 10 numarası Göktan Gürpüz'ü satın alma opsiyonuyla Çorum FK'ye kiraladı.

Bordo-mavililer, Göktan Gürpüz transferine dair mali detayları KAP'a bildirdi. Buna göre Trabzonspor, genç futbolcu için Çorum FK'dan 200 bin Euro kiralama bedeli alacak. Gürpüz'ün satın alma opsiyonu ise 2 milyon Euro.

Transferle ilgili KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, Çorum Kulübü'ne, 2026-2027 futbol sezonu için 200.000.-EUR + KDV geçici transfer bedeli ve 2.000.000.-EUR + KDV satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma kapsamında, oyuncunun 2026-2027 futbol sezonu maliyetleri Çorum Kulübü tarafından karşılanacaktır."

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