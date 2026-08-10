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Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi: Salih Malkoçoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi: Salih Malkoçoğlu'nun yeni takımı belli oldu

10.08.2026 12:25:00
Güncellenme:
DHA
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Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi: Salih Malkoçoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu’nun Al Jazira’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, transferden bonuslarla birlikte 4 milyon 350 bin Euro'ya kadar gelir elde edecek.

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Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcusu Salih Malkoçoğlu’nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira’ya kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüp, oyuncuyla 30 Haziran 2028’e kadar devam eden sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini ve herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu'nun, Al Jazira Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Al Jazira Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 3.750.000 euro garanti bedel ve 600.000 euro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.350.000 euro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i Kulübümüze ödenecektir” denildi.

İlgili Konular: #trabzonspor #Al Jazira #Salih Malkoçoğlu

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