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Trabzonspor Christ Inao Oulai'nin ayrılığını resmen açıkladı: Bonservis ücreti belli oldu!

Trabzonspor Christ Inao Oulai'nin ayrılığını resmen açıkladı: Bonservis ücreti belli oldu!

19.07.2026 22:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor Christ Inao Oulai'nin ayrılığını resmen açıkladı: Bonservis ücreti belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olduğunu duyurdu.
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Trabzonspor, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada İtalyan kulübün 26 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca anlaşmada 4 milyon 61 Euro'luk şarta bağlı bonusun bulunduğu ve Oulai'nin sonraki transferinden net bedelin %10'u Trabzonspor'a ödeneceği ifade edildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir."

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