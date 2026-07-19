Trabzonspor Christ Inao Oulai'nin ayrılığını resmen açıkladı: Bonservis ücreti belli oldu!

Trabzonspor, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada İtalyan kulübün 26 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca anlaşmada 4 milyon 61 Euro'luk şarta bağlı bonusun bulunduğu ve Oulai'nin sonraki transferinden net bedelin %10'u Trabzonspor'a ödeneceği ifade edildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir."