Trabzonspor'da 3 futbolcunun bileti kesildi

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının yanı sıra kadrodan ayrılacak isimler için de yoğun mesai harcanıyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Denis Draguş, Batista Mendy ve John Lundstram, yeni sezon kampına takımla birlikte katıldı.

Oyuncular antrenmanlarda takımla çalışmalara katılsa da, yeni sezon planlamasında yer almıyor.

TRT Spor'un haberine göre bordo mavili yönetim, üç futbolcuyla yolları bonservis geliri elde ederek ayırmayı hedefliyor. Kulüplerle temasların sürdüğü ve oyuncuların da farklı takımlarla görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Trabzonspor'da yabancı oyuncu sayısını azaltma hedefi de bu süreçte belirleyici olacak. Yeni yabancı kuralını dikkate alan yönetim, kadroda yer açabilmek için Draguş, Mendy ve Lundstram'ın ayrılıklarını kısa süre içinde sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye devam edecek. Üç oyuncunun da kamp süreci tamamlanmadan yeni takımlarına katılması hedefleniyor.