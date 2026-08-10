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Trabzonspor'da Darwin Nunez gelişmesi

Trabzonspor'da Darwin Nunez gelişmesi

10.08.2026 09:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'da Darwin Nunez gelişmesi

Trabzonspor'un Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in kiralık transferi için Al Hilal ile anlaştığı iddia edildi.

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Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, Mohamed Salah'ın ardından hücum hattına bir dünya yıldızı daha kazandırmaya hazırlanıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Al Hilal ve Trabzonspor Darwin Nunez'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Nunez'in transferini özel kılan detaylardan biri de Mohamed Salah ile daha önce Liverpool'da birlikte forma giymiş olması. Salah'ın Nunez'e transfer hakkında olumlu referans verdiği de iddia edilmişti. 

Darwin Nunez, Benfica'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2022 yılında Liverpool'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Uruguaylı golcünün bonservisi için 85 milyon Euro ödemişti.

Ancak Nunez, Liverpool kariyerinde kendisinden beklenen istikrarlı performansı tam anlamıyla ortaya koyamadı.

Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer oldu. Suudi kulübü, yıldız futbolcunun bonservisi için Liverpool'a 53 milyon Euro ödedi.

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