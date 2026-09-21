Trabzonspor'da Fabinho etkisi

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Fabinho, bordo mavili formayla Süper Lig’de görev yaptığı 4 karşılaşmada orta sahadaki performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu, ilk 3 lig maçında yüzde 91 pas isabeti yakalarken, Galatasaray karşılaşmasını da yüzde 88 pas isabetiyle tamamladı. Fabinho özellikle son maçta savunmaya verdiği katkıyla öne çıktı.

Trabzonspor’un deneyimli orta saha oyuncusu, bordo mavili formayla ilk lig maçına Amed Sportif Faaliyetler karşısında çıktı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 58 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, yüzde 91 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 2 ikili mücadeleyi de kazanan Fabinho, maçı 1 top kapmayla tamamladı. Fabinho, Gençlerbirliği karşısında da yüzde 91 pas isabetini korurken, 47 pasının 43’ünü isabetli kullandı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmada kullandığı 10 uzun pasın tamamında isabet sağlayarak maç genelinde bu alanda ilk sırada yer aldı. Ayrıca 2 pas arası ve 5 sahipsiz top kazanmayla oynadı. Trabzonspor, Gençlerbirliği karşılaşmasını 5-0 kazandı.

KONYA'DA YİNE YÜZDE 91

Konyaspor deplasmanında da pas yüzdesini koruyan Fabinho, 54 pasının 49’unu isabetli kullanarak yüzde 91 başarı sağladı. Brezilyalı orta saha; bu karşılaşmada 3 top kapma, 1 pas arası ve 3 sahipsiz top kazanmanın yanı sıra girdiği 10 ikili mücadelenin 6’sından galip ayrıldı. Fabinho, 3 başarılı top kapmayla karşılaşmada bu kategoride öne çıkan oyunculardan biri oldu.

GALATASARAY MAÇINDA SAVUNMADA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan Fabinho, orta sahadaki savunma katkısıyla dikkati çekti. 62 kez topla buluşan ve yüzde 88 pas isabetiyle oynayan Brezilyalı futbolcu, 11 ikili mücadelenin 8’ini kazanırken, 3 top kapma ve 2 pas arası yaptı. Fabinho ayrıca 2 şut engelleyip 6 sahipsiz top kazanarak bordo mavililerin orta alandaki direncine katkı sağladı. Trabzonspor, karşılaşmayı 4-0 kazanırken Fabinho 90 dakika sahada kaldı.

PAS İSTİKRARI DİKKAT ÇEKTİ

Ligde forma giydiği ilk 3 karşılaşmanın tamamında yüzde 91 pas isabeti yakalayan Fabinho, Galatasaray karşısında da yüzde 88 ile yüksek pas yüzdesini sürdürdü. Brezilyalı oyuncunun özellikle son iki karşılaşmada top kapma, ikili mücadele ve pas arası rakamlarındaki katkısı, Trabzonspor orta sahasındaki etkisini ortaya koydu.