Trabzonspor'da Jerome Boateng iddiası! Thomas Reis istedi...

Trabzonspor, teknik heyetini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

HT Spor'ın haberine göre bordo-mavililer, yardımcı antrenörlük görevi için Jerome Boateng ile prensip anlaşmasına vardı.

HAFTA SONU TRABZON'A GELECEK

Haberde Boateng'in, Teknik Direktör Thomas Reis'ın isteğiyle ekibe katıldığı belirtildi.

38 yaşındaki tecrübeli ismin, hafta sonunda Trabzon'a geleceği ve Thomas Reis'ın ekibine katılacağı kaydedildi.

JEROME BOATENG KİMDİR?

3 Eylül 1988'de Berlin'de dünyaya gelen Jerome Boateng, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. Ardından Hertha Berlin altyapısına geçen Alman savunmacı, profesyonel kariyerindeki ilk Bundesliga maçına 2007 yılında çıktı.

Hertha Berlin'den sonra Hamburg'un yolunu tutan Boateng, burada sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. 2010 yılında Manchester City'ye transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

Boateng'in kariyerindeki büyük çıkış ise 2011 yılında Bayern Münih'e transfer olmasıyla başladı.

BAYERN MUNİH'TE 10 YILLIK DÖNEM

Jerome Boateng, 2011-2021 yılları arasında formasını giydiği Bayern Münih'te dünya futbolunun en önemli stoperlerinden biri haline geldi.

Alman devrinde 10 sezon geçiren Boateng; 9 Bundesliga şampiyonluğu, 5 Almanya Kupası ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Ayrıca UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da ikişer kez kazandı.

Bayern Münih'in hem 2012-13 hem de 2019-20 sezonlarında üçleme yapan kadrolarında yer alan deneyimli savunmacı, Pep Guardiola, Jupp Heynckes ve Hansi Flick gibi önemli teknik direktörlerle çalışma fırsatı buldu.

Boateng; fizik gücü, savunmadan oyun kurma becerisi, uzun pasları ve hava toplarındaki etkinliğiyle döneminin öne çıkan savunmacıları arasında gösterildi.

2014 DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Jerome Boateng, Almanya Milli Takımı formasıyla kariyerinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Almanya adına 2009-2018 yılları arasında 76 karşılaşmaya çıkan Boateng, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun değişmez isimlerinden biri oldu. Almanya'nın Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ettiği final karşılaşmasında 120 dakika sahada kaldı.

Boateng ayrıca Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşarken, 2009 yılında Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Başarılı savunmacı, 2016 yılında Almanya'da yılın futbolcusu seçildi ve aynı yıl UEFA'nın Avrupa Şampiyonası turnuva kadrosunda yer aldı.

KARİYERİNİ LASK'TA TAMAMLADI

Bayern Münih'ten 2021 yılında ayrılan Boateng, daha sonra Fransa'da Olympique Lyon, İtalya'da Salernitana ve Avusturya'da LASK formalarını giydi.

LASK ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcu, Ağustos 2025'te Avusturya ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bir ay sonra da 37 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.