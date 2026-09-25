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Trabzonspor'da Mohamed Salah farkı: Yüzde 152'lik artış

Trabzonspor'da Mohamed Salah farkı: Yüzde 152'lik artış

25.09.2026 11:29:00
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Trabzonspor'da Mohamed Salah farkı: Yüzde 152'lik artış

Önceki sezon eylül sonuna kadar 46 bin forma satan bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın transferinin ardından bu sezon şu ana kadar 116 bin forma satışı gerçekleştirdi.

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Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın da etkisiyle bu sezon forma satışında rekor düzeye ulaştı.

Trabzonspor, önceki sezon eylül sonunda 46 bin forma satışında kalırken, bu sezon aynı dönemde 116 bin forma sattı.

Bordo-mavili kulüp, forma satışında yüzde 152 artışla dönemsel rekor kırdı.

ÖNCEKİ SEZON 200 BİNE YAKIN FORMA SATILMIŞTI

Trabzonspor, geçen sezonun tamamında 200 bine yakın forma satışı gerçekleştirmişti.

Bu sezon 100 bin rakamını hızla deviren bordo-mavili kulübün geçen sezonki sayıyı rahat aşması bekleniyor.

KOMBİNE SATIŞI DA 25 BİNİ GEÇTİ

Trabzonspor Kulübü, kombine kartta da bu yıl özellikle Salah'ın transferinden sonra satışları artırdı.

Bordo-mavili taraftarların önceki yıllara oranla kombine kart satışlarına ilgi gösterdiği ve bu rakamın 25 bini aştığı öğrenildi.

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