Trabzonspor'da mutlu son... Mohamed Salah ile anlaşma sağlandı!

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

61 Saat'in haberine göre, bordo-mavili takım Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve oyuncu resmi imzayı attı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul'da olacak.

Haberde, taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.

694 MAÇTA 505 GOLE KATKI

Kariyerinde 694 karşılaşmada görev alan Mohamed Salah, 334 gol 171 asistlik skor katkısı sağladı.

Mısırlı yıldız Salah, Liverpool'da 442 maçta 257 gol 123 asist ile yıldızlaştı.