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Trabzonspor'da Thomas Reis, ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'da Thomas Reis, ilk antrenmanına çıktı

17.09.2026 20:58:00
Güncellenme:
AA
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Trabzonspor'da Thomas Reis, ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Reis idaresinde ilk antrenmanını yapan bordo-mavililer, taktik çalışması ile günü tamamladı.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Reis idaresinde ilk antrenmanını yapan bordo-mavililer, taktik çalışması ile günü tamamladı.

Öte yandan antrenman öncesinde kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Kafkas, yaptığı konuşmada, herkesin teknik heyete yardımcı olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar bizim size olan güvenimize, inancımıza ve birlikte yürüyeceğimiz yoldaki kararlılığımıza hiçbir sekte vurmadı. Şimdi gelinen bu noktada da yolculuğumuza hep birlikte teknik direktörlüğüne ve insanlığına çok güvendiğimiz, inandığımız Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz. Sayın Başkanımız da sizlere selamlarını iletiyor."

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

İlgili Konular: #trabzonspor #antrenman #Thomas Reis

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