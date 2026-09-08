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Trabzonspor'dan Fatih Tekke iddialarına yanıt: 'Ayrılık sürecine ilişkin gerçek...'

Trabzonspor'dan Fatih Tekke iddialarına yanıt: 'Ayrılık sürecine ilişkin gerçek...'

8.09.2026 20:01:00
Güncellenme:
AA
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Trabzonspor'dan Fatih Tekke iddialarına yanıt: 'Ayrılık sürecine ilişkin gerçek...'

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili ekip ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Tekke hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında teknik direktör Tekke'nin kulüpten ayrılık sürecine ilişkin gerçeği yansıtmayan çeşitli iddiaların yer aldığı belirtildi.

FATİH TEKKE İDDİALARINA YANIT 

Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ayrılık süreci, taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır. Ayrılık sürecinde taraflar arasındaki sözleşmede yer alan hükümler esas alınmış, Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir. Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır."

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #Fatih Tekke

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