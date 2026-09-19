Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: 'Nasıl yakalayacaksın, yakalayamazsın ki?'

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Mohamed Salah'ın 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Salah kaydettiği 3 gole ek olarak Noah Saviolo'nun golünde asisti yapan isim oldu.

Maçın sona ermesinin ardından Trabzonspor'un sosyal medya hesabından peş peşe yapılan paylaşımlarla Galatasaray'a göndermede bulunuldu.

Trabzonspor'un ilk paylaşımındaki videoda, "Ararım seni her yerde" ifadeleri yer aldı.

Bordo-mavililerin ilk paylaşımı şöyle:

Ararım seni her yerde 🎶 pic.twitter.com/zaQ025NoJw — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 19, 2026

Trabzonspor'un maç sonundaki ikinci paylaşımında ise atılan 4 gole gönderme yapılarak, “Gecenin özeti” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un paylaşımı:

Trabzonspor'un 3. paylaşımında ise Mohamed Salah'ın yer aldığı bir fotoğraf yer aldı. "Nasıl yakalayacaksın, yakalayamazsın ki?" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım şöyle: