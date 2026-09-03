Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Noah Saviolo'nun sağlık durumu belli oldu!

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Noah Saviolo'nun sağlık durumu belli oldu!

3.09.2026 18:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Noah Saviolo'nun sağlık durumu belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Amedspor maçında sakatlanan Noah Saviolo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzonspor, Amedspor maçında sakatlanan Noah Saviolo'nun durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililer, Saviolo'nun sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

İlgili Konular: #trabzonspor #sakatlık #Noah Saviolo

İlgili Haberler

Tour of İstanbul 2026'nın ilk etabını kazanan belli oldu!
Tour of İstanbul 2026'nın ilk etabını kazanan belli oldu! Total Energies takımının Fransız bisikletçisi Baptiste Vadic, Tour of İstanbul 2026'nın ilk etabını kazanan isim oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı genç stoper Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.
Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ın geleceği hakkında açıklama!
Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ın geleceği hakkında açıklama! Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, 28 yaşındaki Senegalli forvet Ismaila Sarr'ın kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.