Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Noah Saviolo'nun sağlık durumu belli oldu!

Trabzonspor, Amedspor maçında sakatlanan Noah Saviolo'nun durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililer, Saviolo'nun sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."