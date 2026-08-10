Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'dan Salah'ın transferine gösterilen ilgi için teşekkür mesajı

Trabzonspor'dan Salah'ın transferine gösterilen ilgi için teşekkür mesajı

10.08.2026 16:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor'dan Salah'ın transferine gösterilen ilgi için teşekkür mesajı

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferinin ardından gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı paylaştı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer verilen mesajda, Salah'ın Trabzonspor'a katılmasıyla birlikte, başta Mısır olmak üzere dünyanın dört bir yanından kulübe sayısız mesaj ve tebrik dileği ulaştığı belirtildi.

Güzel temennilerini ulaştıran herkese teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Trabzon'dan Kahire'ye, İskenderiye'den Londra'ya, dünyanın farklı şehirlerinde aynı heyecanın paylaşıldığını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bizim için futbol hiçbir zaman yalnızca iki takım arasında oynanan bir oyun olmadı. Bazen iki şehri birbirine bağlayan ortak bir duygu oldu. Bazen iki kültürü birbirine yaklaştırdı. Bazen de binlerce kilometrelik mesafeleri ortadan kaldırdı. Trabzon ise binlerce yıllık tarihi, Karadeniz’in eşsiz doğası, kendine özgü kültürü ve futbolun günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu atmosferiyle eşi benzeri olmayan bir spor şehridir. Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor’un bu eşsiz atmosferini yerinde yaşamak isteyen herkesi Trabzon’a ve stadyumumuz Papara Park’a davet ediyoruz. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin, kapımız açık, şehrimiz açık, tribünlerimiz açık."

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #mohamed salah

İlgili Haberler

Trabzonspor'da Darwin Nunez gelişmesi
Trabzonspor'da Darwin Nunez gelişmesi Trabzonspor'un Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in kiralık transferi için Al Hilal ile anlaştığı iddia edildi.
Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi
Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede goller Noah Sonko, Janderson ve Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi: Salih Malkoçoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi: Salih Malkoçoğlu'nun yeni takımı belli oldu Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu’nun Al Jazira’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, transferden bonuslarla birlikte 4 milyon 350 bin Euro'ya kadar gelir elde edecek.