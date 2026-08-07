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Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli için sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli için sakatlık açıklaması

7.08.2026 15:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli için sakatlık açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli'nin sağ dizinde dış menisküs yaralanması tespit edildiğini ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

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Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli'nin sakatlığıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada bordo-mavili kulübün oynadığı hazırlık maçında darbeye bağlı olarak sağ dizinde şişlik ve ağrı şikayetleri oluşan Tim Jabol Folcarelli'de dış menisküs yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Folcarelli'nin ameliyatının başarılı geçtiği belirtilerek, "Oyuncumuza sponsor hastanemiz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Mustafa Şengün tarafından başarılı bir artroskopik menisektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, ligde ilk hafta maçında 15 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında Avrupa Ligi play-off turunda sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, ligdeki Başakşehir maçından sonra ise Avrupa Ligi play-off turundaki rövanş maçını oynayacak. Trabzonspor'un rakibi, Avrupa kupalarındaki 3. eleme turu maçlarının ardından netlik kazanacak.

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