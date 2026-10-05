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Trabzonspor'dan Umut Nayir için sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan Umut Nayir için sakatlık açıklaması

5.10.2026 13:45:00
Güncellenme:
AA
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Trabzonspor'dan Umut Nayir için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Trabzonsporlu forvet Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Beşir, Umut Nayir'in tedavisine sağlık ekiplerce başlandığını kaydetti.

İlgili Konular: #trabzonspor #sakatlık #umut nayir

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