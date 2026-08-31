Trabzonspor Diyarbakır'da son dakikada yıkıldı: Amedspor 2-1 Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor'a konuk oldu.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Amedspor 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

SON DAKİKADA YIKILDI

Amedspor'un gollerini 45+5. dakikada Yira Sor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.

Trabzonspor'un tek golünü ise 11. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Bordo-mavili ekip bu sonuçla ligde 4 puanda kalırken Amedspor ise 6 puana ulaştı.

Bordo-mavili ekip ligin gelecek haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Amedspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Umut, Dellova, Bates, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Diagne.

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Karşılaşmadan önemli anlar | Amedspor 2-1 Trabzonspor

90' SARI KART | Gift Orban, gol sevincinin ardından sarı kart gördü.

90' Ballet topu içeri çevirdi. Savunmadan seken top Gift Orban’ın önünde kaldı ve Orban topu ağlara gönderdi.

90' GOL | Gift Orban'ın golü ile Amedspor öne geçti.

85' SARI KART | Oyun bu dakikalarda sertleşti. Furkan Soyalp, Ozan Tufan’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

84' SARI KART | Aral çalımla ilerlemek istedi ancak Umut’un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Umut sarı kart gördü. Trabzonspor sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

78' Amedspor’da Mbaye Diagne oyundan çıktı, yerine Amadou Cisse girdi.

75' SARI KART | Ozan Tufan yerde kaldı. Ballet, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

71' Trabzonspor'da Muçi oyundan çıkarken Wagner Pina dahil oldu.

61' Amedspor’da iki oyuncu değişikliği: Gökhan Gül ve Bates oyundan çıktı, yerlerine Furkan Soyalp ile Ahmet Yeşil girdi.

58' Trabzonspor'da Fabinho'nun yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

50' Amedspor'da sakatlanan Sor'un yerine Gift Orban oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Sor, Diagne'nin penaltısında Onana'dan seken topu ağlarla buluşturdu.

45' GOL | Amedspor, Sor'un attığı gol ile karşılaşmada eşitliği yakaladı.

45' PENALTI | Amedspor'da Diagne penaltı vuruşundan yararlanamadı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına iki dakika ilave edildi.

44' SARI KART | Trabzonspor'da Nwaiwu sarı kart gördü.

40' SARI KART | Trabzonspor'da Cabral sarı kart gördü.

39' SARI KART | Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi sarı kart gördü.

34' Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Saviolo'nun yerine Aral Şimşir dahil oldu.

11' Salah sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Muçi'nin pasında topu kontrol eden Salah, sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

11' GOL | Salah'ın golü ile Trabzonspor karşılaşmada öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.