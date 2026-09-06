Trabzonspor evinde çok farklı: Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, Paul Onuachu'nun 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 13. dakikasında VAR kontrolünün ardından penaltı kazanan bordo-mavililerde topun başına Mohamed Salah geçti. Trabzonspor'un yeni yıldızı 14. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.
Maçın 22. dakikasında ilk golün sahibi Paul Onuachu, yeniden sahneye çıktı ve attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
ONUACHU OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Trabzonspor'da 2 golün sahibi Onuachu, hafif sakatlığı nedeniyle alkışlar eşliğinde kenara geldi. Bordo-mavililerin yeni transferi Franculino Dju, Onuachu'nun yerine oyuna dahil oldu.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 59. dakikada Ernest Muçi, Trabzonspor'un 4. golünü kaydetti.
Maçın 78. dakikasında ise Onuachu yerine oyuna giren yeni transfer Franculino Dju, Trabzon'da skoru 5-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran takım Trabzonspor oldu.
FATİH TEKKE SONRASI GALİBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından çıktığı ilk maçtan 5-0 galip ayrıldı.
Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Onuachu.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Tiago, Koita.
Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği
90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 2 dakika ilave edildi.
83' Trabzonspor’da Chibuike Nwaiwu ve Ozan Tufan oyundan çıkarken, Samet Akaydın ve Cabral oyuna dahil oldu.
81' Gençlerbirliği’nde Tiago Gouveia oyundan çıkarken, Orakpo oyuna dahil oldu.
78' Ozan Tufan’ın sağ kanattan verdiği pasta Gençlerbirliği savunmasının müdahalesi sonrası top Dju'nun önünde kaldı. Seken topu iyi değerlendiren yeni transfer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
78' GOL | Franculino Trabzonspor'un beşinci golünü kaydetti.
65' Gençlerbirliği’nde Oğulcan Ülgün oyundan çıkarken, Rafael Luis oyuna dahil oldu.
59' Mohamed Salah’ın ceza sahasına gönderdiği pası Ernest Muçi gole çevirdi.
59' GOL | Muçi'nin golü ile Trabzonspor farkı 4'e çıkardı.
46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.
44' Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Onuachu'nun yerine Franculino dahil oldu.
35' SARI KART | Trabzonspor’da Ernest Muçi, hakemin düdüğünden önce topa dokunduğu için sarı kart gördü.
22' Sağ kanattan Wagner Pina’nın içeriye gönderdiği pası Paul Onuachu gole çevirdi.
22' GOL | Trabzonspor Onuachu'nun golü ile farkı üçe çıkardı.
19' SARI KART | Trabzonspor'da Fabinho sarı kart gördü.
14' GOL | Salah'ın penaltıdan attığı gol ile Trabzonspor farkı ikiye çıkardı.
5' Aral Şimşir’in sol kanattan yaptığı ortaya kale sahasında yükselen Paul Onuachu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
5' GOL | Trabzonspor Onuachu'nun golü ile öne geçti.
3' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Ousmane Diabate, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.