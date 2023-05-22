Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:11

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:11

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, Fatih Karagümrük ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bulunuyor. Denswil'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Karagümrük'te ise cezalı olan Baniya, sakat olan Ricci, Efe Mızrakçı ve Emir Tintiş Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Arif, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Salih Dursun, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov, Feghouli, Borini, Lobjanidze, Diagne

8. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Karagümrük Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi.

Trabzonspor bu karşılaşmaların 5'indan galibiyet çıkarırken Karagümrük ise 1 kez 3 puan almayı başardı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 11 gol kaydederken Karagümrük 6 golle rakibine cevap verdi.

BJELICA İKİNCİ GALİBİYETİN PEŞİNDE

Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, takımının başında çıktığı ikinci iç saha maçında galibiyet hedefliyor.

Hırvat teknik adam bugüne kadar 4 Süper Lig maçında Trabzonspor'un başında sahaya çıkarken deplasmanda oynanan 3 maçta galibiyet elde edememişti. Bjelica Trabzonspor'un başında Şenol Güneş Kompleksi'nde çıktığı ilk maçta Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmişti.