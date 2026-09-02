Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ekibi Ferencvaros'la deplasmanda oynanan maçın ardından Fatih Tekke istifa kararı almıştı. Tekke'nin istifası kabul edilmezken yola devam edileceği belirtilmişti.
Trendyol Süper Lig'de son oynanan ve Trabzonspor'un Amedspor'a kaybettiği maçın ardından yapılan değerlendirmede Fatih Tekke'yle yolların ayrıldığı belirtilmişti.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde Fatih Tekke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Bordo-mavili takımın açıklamasında, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörü Fatih Tekke arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir " ifadeleri yer aldı.
FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR KARİYERİ
Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'da 539 gün görevde kaldı.
Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında alınan yenilginin ardından yolların ayrıldığı Fatih Tekke, bordo-mavili takım ile 11 Mart 2025'te 4,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından 48 lig maçına çıktı.
Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde 26 galibiyet, 14 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 1,91 puan ortalaması elde etti.