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Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi
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Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

2.09.2026 15:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı.

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ekibi Ferencvaros'la deplasmanda oynanan maçın ardından Fatih Tekke istifa kararı almıştı. Tekke'nin istifası kabul edilmezken yola devam edileceği belirtilmişti.

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

Trendyol Süper Lig'de son oynanan ve Trabzonspor'un Amedspor'a kaybettiği maçın ardından yapılan değerlendirmede Fatih Tekke'yle yolların ayrıldığı belirtilmişti.

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde Fatih Tekke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

Bordo-mavili takımın açıklamasında, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörü Fatih Tekke arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir " ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR KARİYERİ

Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'da 539 gün görevde kaldı.

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında alınan yenilginin ardından yolların ayrıldığı Fatih Tekke, bordo-mavili takım ile 11 Mart 2025'te 4,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından 48 lig maçına çıktı.

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığını KAP’a bildirdi

Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde 26 galibiyet, 14 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 1,91 puan ortalaması elde etti.

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