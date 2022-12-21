Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

21 Aralık 2022 Çarşamba, 15:30

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig Kulüp Başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın hakemi Halil Umut Meler oldu.

Galatasaray - İstanbulspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Fraport TAV Antalyaspor - Mke Ankaragücü, Ali Şansalan

Hangikredi Ümraniyespor- Medipol Başakşehir FK, Arda Kardeşler

Atakaş Hatayspor- Bitexen Giresunspor , Mete Kalkavan

Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor, Sarper Barış Saka

Trabzonspor - Fenerbahçe, Halil Umut Meler

Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük, Erkan Özdamar

Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş, Atilla Karaoğlan

Arabam.com Konyaspor- Corendon Alanyaspor, Bahattin Şimşek

Galatasaray - İstanbulspor, Abdülkadir Bitigen

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