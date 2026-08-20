Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, taraftarı önünde Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Macaristan'da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Budapeşte'de oynanacak.
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Ferencvaros karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvat hakem Igor Pajac'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.