Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paylaş

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

20.08.2026 09:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Kritik mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor.

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, taraftarı önünde Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Macaristan'da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Budapeşte'de oynanacak.

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Ferencvaros karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvat hakem Igor Pajac'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. 

İlgili Konular: #trabzonspor #uefa avrupa ligi #Ferençvaroş

İlgili Haberler

UEFA listesi belli oldu! Trabzonspor'dan Mohamed Salah kararı...
UEFA listesi belli oldu! Trabzonspor'dan Mohamed Salah kararı... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor kadro listesini bildirdi.
Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor
Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor Avrupa kupalarında lig aşamasına kalma yolunda kritik maçlara çıkacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, Süper Lig 2. hafta müsabakalarının ertelenmesi için TFF'ye başvuracağı iddia edildi.
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek 20 yıllık sanat birikimini kül etti
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek 20 yıllık sanat birikimini kül etti Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek, ressam Murat Melih Özen'in evine isabet etti. Çıkan yangında Özen'in 20 yıllık sanat birikimi, tabloları ve ekipmanları yandı.