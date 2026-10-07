Trabzonspor FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Fransa ekibi Nanterre 92 ile karşı karşıya geldi.
Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 27 sayı üreterek devreyi 45-41 önde kapattı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYET
Son periyoda 64-54 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta 12 sayı üretmesine rağmen karşılaşmanın normal süresi 76-76’lık beraberlikle sonuçlandı.
Uzatmalarda etkili oyununu devam ettiren Trabzonspor 17 sayı bularak parkeden 93-83’lük skorla galip ayrıldı.