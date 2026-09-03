Trabzonspor, Franculino Dju'nun geliş saatini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Trabzonspor kadrosunu Midtjylland'dan Franculino Dju ile güçlendirdi. Bordo-mavililer, golcü futbolcunun bugün Trabzon'a geleceğini duyurdu.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Franculino Dju'yu taşıyan özel uçak, saat 16.15’te Trabzon Havalimanı’nda olacaktır. Tüm taraftarlarımızı, Franculino Dju’yu karşılamak üzere Trabzon Havalimanı’na bekliyoruz" denildi.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Trabzonspor, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde transferin mali detaylarını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre Midtjylland'a , sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon Euro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2 milyon 406 bin 250 euro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.