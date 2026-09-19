Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Dev maç beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.

İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 beraebre kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

LİGDEKİ 107. MAÇ Trabzonspor ile Galatasaray, ligde 107. kez karşılaşacak. Ligde daha önce oynanan 106 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 33 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere tamamlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

GALATASARAY, REKABETTEKİ SON 10 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 10 resmi müsabakada sadece 1 kez kaybetti. Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022'de oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Galatasaray, sonrasında rakibiyle 8 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 8 gol yedi.