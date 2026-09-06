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Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

6.09.2026 09:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

 

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. 

 

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.

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