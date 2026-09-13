Trabzonspor için Şenol Güneş iddiası!

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken gündeme gelen son isim Şenol Güneş oldu.
BİR ARAYA GELECEKLER
beIN SPORTS'un haberine göre; Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın.
Bordo-mavili yönetim, tecrübeli teknik direktörle önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA İLK MAÇ GALATASARAY
Anlaşma sağlanması halinde 74 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray maçında takımın başında olacak.
4 KEZ YÖNETMİŞTİ
Daha önce 4 kez Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.