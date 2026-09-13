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Trabzonspor için Şenol Güneş iddiası!

Trabzonspor için Şenol Güneş iddiası!

13.09.2026 17:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor için Şenol Güneş iddiası!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.
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Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken gündeme gelen son isim Şenol Güneş oldu.

BİR ARAYA GELECEKLER

beIN SPORTS'un haberine göre; Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın.

Bordo-mavili yönetim, tecrübeli teknik direktörle önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

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ANLAŞMA SAĞLANIRSA İLK MAÇ GALATASARAY

Anlaşma sağlanması halinde 74 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray maçında takımın başında olacak.

4 KEZ YÖNETMİŞTİ

Daha önce 4 kez Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.

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