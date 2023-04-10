Trabzonspor için Vincenzo Montella iddiası
Yeni teknik direktör arayışındaki Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Adana Demirspor'un İtalyan hocası Vincenzo Montella ile görüştüğü iddia edildi.
Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından önce Orhan Ak ile sezonu bitirmeyi amaçlayan Trabzonspor, Ak'ın istifasının ardından "yedek" hoca İhsan Derelioğlu ile yola çıktı.
Ancak Kasımpaşa yenilgisi, bordo-mavili yönetimi hoca arayışını hızlandırdı.
SANCAK'TAN İZİN ALIP GÖRÜŞÜLDÜ
Sergen Yalçın'dan talepleri nedeniyle yumuşama bekleyen Trabzonspor yönetimi, istediği karşılığı alamayınca, bu tercihi rafa kaldırdı. Milliyet'in haberine göre, Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan izin alarak teknik direktör Vincenzo Montella ile bir görüşme yaptı.
Vincenzo Montella
Haberde İtalyan teknik direktörün Trabzonspor'un önerdiği 1 milyon 750 bin Euro'yu kabul ettiği ancak gelişi için sezon sonunu işaret ettiği vurgulandı.
Öte yandan bordo-mavili yönetim de dün yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunu kısa süre içinde gündemden çıkarmayı arzuladıklarını, gelecek sezon bütün kulvarlarda yarışacak bir takım kuracaklarını açıkladı.
İSTANBUL'DA KÖTÜ TABLO
Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da, kötü gidiş can sıktı. Bordo-mavililer, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 3 maçı kaybetti. Galatasaray'a ve Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
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