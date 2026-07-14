Trabzonspor ile anılıyordu: Samsunspor'dan Rick van Drongelen açıklaması!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'in transferi için yürüttüğü görüşmelerin bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini belirtti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yüksel Yıldırım, bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadrosunda görmek istediği belirtilen Hollandalı stoper Rick van Drongelen için yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirterek, transfer sürecinin bu hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Hollandalı savunma oyuncusunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği netlik kazanacak.