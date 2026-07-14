Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor ile anılıyordu: Samsunspor'dan Rick van Drongelen açıklaması!

Trabzonspor ile anılıyordu: Samsunspor'dan Rick van Drongelen açıklaması!

14.07.2026 14:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Trabzonspor ile anılıyordu: Samsunspor'dan Rick van Drongelen açıklaması!

Süper Lig ekibi Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, transferde adı Trabzonspor ile anılan 27 yaşındaki Hollandalı savunmacı Rick van Drongelen hakkında açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'in transferi için yürüttüğü görüşmelerin bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini belirtti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yüksel Yıldırım, bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadrosunda görmek istediği belirtilen Hollandalı stoper Rick van Drongelen için yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirterek, transfer sürecinin bu hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

Image

Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Hollandalı savunma oyuncusunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği netlik kazanacak.

İlgili Konular: #trabzonspor #samsunspor #Yüksel Yıldırım #Rick Van Drongelen

İlgili Haberler

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: '5 yılda 120 milyon sterlin harcadım'
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: '5 yılda 120 milyon sterlin harcadım' İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, kulübün transfer gündemi hakkında basın mensuplarına konuştu. Ilıcalı, "10, 15, belki 20 milyon sterlinlik oyuncular transfer edeceğiz. Yanlış oyuncu alma şansımız yok. Bu nedenle acele ediyoruz ancak hata yapacak kadar da acele etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Eskişehirspor'dan sol beke takviye!
Eskişehirspor'dan sol beke takviye! TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Çorluspor 1947 forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sarper Çağlar ile anlaşma sağladı.
Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe'de!
Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe, 34 yaşındaki milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı.