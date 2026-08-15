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Trabzonspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı: Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Trabzonspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı: Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

15.08.2026 18:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı: Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.

Trabzonspor'un golü 43. dakikada Noah Saviolo'dan geldi.

Kasımpaşa'nın golünü ise 56. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.

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SALAH FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

Bordo-mavililer ligin ikinci haftasında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise Çorum FK deplasmanına konuk olacak.

Karşılaşmadan önemli anlar | Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

84' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği. Malinovskyi oyundan alınırken, Ozan Tufan mücadeleye dahil oldu.

82' Kasımpaşa'da bir oyuncu değişikliği daha yapıldı. Güven Yalçın oyundan çıkarken, Ayberk Karapo mücadeleye dahil oldu.

78' Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği yapıldı. Ben Ouanes oyundan alınırken, Rafferty mücadeleye dahil oldu.

68' SARI KART | Kasımpaşa'da Ben Ouanes sarı kart gördü. Rakibine yaptığı faulün ardından hakem Gürcan Hasova, Tunuslu oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.

58' Trabzonspor'da Metehan'ın yerine Mohamed Salah oyuna dahil oldu.

55' GOL | Benedyczak'ın attığı gol ile Kasımpaşa beraberliği yakaladı.

54' PENALTI | Pina'nın ceza sahası içinde Güven Yalçın'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi ekip beraberlik için penaltı kullanacak.

46' Kasımpaşa'da devre arasında oyuncu değişikliği yapıldı. Diabate oyundan alınırken, takım kaptanı Hajradinovic ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

43' Trabzonspor öne geçiyor! Malinovskyi'nin pasında topla buluşan Metehan, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Saviola'nın gelişine yaptığı nefis vuruşta top direk dibinden ağlarla buluştu.

43' GOL | Trabzonspor, Saviolo'nun golü ile öne geçti.

10' SARI KART | Kasımpaşa'da Baldursson, rakibine yaptığı faulün ardından maçın hakemi Gürcan Hasova tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

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