Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray 'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Victor Osimhen 'in sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu. Nijeryalı yıldız için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre , sağlık ekibinden gelecek raporlara göre yıldız golcünün hafta içinde idmanlara çıkabileceği bildiriliyor.

LEMINA DA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yine Başakşehir maçında sakatlanan ve 2-3 hafta formasından uzak kalması beklenen Mario Lemina'nın da Trabzonspor derbisi kafilesinde olması için seferberlik ilan edilmiş durumda.