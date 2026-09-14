Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu. Nijeryalı yıldız için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in yoğun tedavi süreci sonrası Trabzonspor maçının kadrosuna alınma ihtimalinin olduğu öne sürüldü.
TRT Spor'da yer alan habere göre, sağlık ekibinden gelecek raporlara göre yıldız golcünün hafta içinde idmanlara çıkabileceği bildiriliyor.
LEMINA DA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Yine Başakşehir maçında sakatlanan ve 2-3 hafta formasından uzak kalması beklenen Mario Lemina'nın da Trabzonspor derbisi kafilesinde olması için seferberlik ilan edilmiş durumda.
GÜNAY GÜVENÇ VE SINGO
Sakatlığını atlatan Günay Güvenç de takıma dönüyor. Wilfried Singo'nun ise milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.