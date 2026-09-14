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Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
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Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

14.09.2026 15:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in antrenmanlara başlayabileceği iddia edildi.

Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu. Nijeryalı yıldız için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in yoğun tedavi süreci sonrası Trabzonspor maçının kadrosuna alınma ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

TRT Spor'da yer alan habere göre, sağlık ekibinden gelecek raporlara göre yıldız golcünün hafta içinde idmanlara çıkabileceği bildiriliyor.

Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

LEMINA DA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yine Başakşehir maçında sakatlanan ve 2-3 hafta formasından uzak kalması beklenen Mario Lemina'nın da Trabzonspor derbisi kafilesinde olması için seferberlik ilan edilmiş durumda.

Trabzonspor maçı öncesi müjde: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

GÜNAY GÜVENÇ VE SINGO

Sakatlığını atlatan Günay Güvenç de takıma dönüyor. Wilfried Singo'nun ise milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.

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