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Trabzonspor, Muhammed Cham'ın ayrılığını duyurdu: Yeni kulübü belli oldu!

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın ayrılığını duyurdu: Yeni kulübü belli oldu!

9.06.2026 19:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor, Muhammed Cham'ın ayrılığını duyurdu: Yeni kulübü belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Muhammed Cham'ın Sırp ekip Kızılyıldız'a satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.
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Trabzonspor, Muhammed Cham'ın kiralık transferi için Kızılyıldız ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham'ın, 2026-2027 futbol sezonu için Kızılyıldız'a satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TRANSFERİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

KAP'a yapılan bildirimde, anlaşmanın 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 250 bin Euro şarta bağlı bonus içerdiği belirtildi. Ayrıca Kızılyıldız'ın satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından oyuncuyu başka bir kulübe satması halinde elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 15'inin Trabzonspor'a ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan bordo-mavililer, Cham'ın 2026-27 sezonundaki 1 milyon 275 bin Euro'luk maaş yükünün büyük bölümünden çıkarken, oyuncuya sadece 200 bin Euro ödeme yapacak.

İlgili Konular: #trabzonspor #Kızılyıldız #muhammed cham

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