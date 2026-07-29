Trabzonspor Rene Mitongo Muteba transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, Belçika ekibi Standard Liege'den Rene Mitongo Muteba'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Bordo-mavili ekip, 18 yaşındaki santrfor ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya göre Standard Liege'e transfer bedeli olarak 3 milyon Euro üç taksit halinde ödenecek. Ayrıca Trabzonspor, futbolcunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin, kulübe ödenen transfer bedeli düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'ini Belçika ekibine verecek.