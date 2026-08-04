Trabzonspor resmen açıkladı... Mohamed Salah transferinde mutlu son!

Trabzonspor, uzun süredir üzerinde çalıştığı Mohamed Salah transferini mutlu sonla tamamladı.

Bordo-mavili ekip, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp, Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR SALAH'I AÇIKLADI

Bordo-mavili kulüp, Mohamed Salah ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

TRABZONSPOR'A GELİŞ SAATİ

Trabzonspor, Salah'ın yarın saat 12:00'de İstanbul'a geleceği açıklandı.

Bordo-mavili ekibin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır.

Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."

SALAH İÇİN İMZA TÖRENİ

Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenleneceği aktarıldı.

Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı.

Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.

PREMIER LİG VE LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Mohamed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;

- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,

- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,

- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,

- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,

- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,

- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.

LIVERPOOL'DA 442 MAÇTA 380 GOLE KATKI

Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:

- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist

- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist

- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist

- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist

- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist

- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist

- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist

- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist

- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist