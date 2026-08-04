Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor resmen açıkladı... Mohamed Salah transferinde mutlu son!

Trabzonspor resmen açıkladı... Mohamed Salah transferinde mutlu son!

4.08.2026 23:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor resmen açıkladı... Mohamed Salah transferinde mutlu son!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzonspor, uzun süredir üzerinde çalıştığı Mohamed Salah transferini mutlu sonla tamamladı.

Bordo-mavili ekip, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp, Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR SALAH'I AÇIKLADI

Bordo-mavili kulüp, Mohamed Salah ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." 

Image

TRABZONSPOR'A GELİŞ SAATİ

Trabzonspor, Salah'ın yarın saat 12:00'de İstanbul'a geleceği açıklandı.

Bordo-mavili ekibin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır.

Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."

SALAH İÇİN İMZA TÖRENİ

Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenleneceği aktarıldı.

Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı.

Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.

Image

PREMIER LİG VE LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Mohamed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;

- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,

- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,

- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,

- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,

- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,

- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.

Image

LIVERPOOL'DA 442 MAÇTA 380 GOLE KATKI

Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:

- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist

- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist

- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist

- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist

- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist

- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist

- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist

- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist

- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #mohamed salah

İlgili Haberler

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakibi Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi oldu.
Trabzonspor'da mutlu son: Mohamed Salah ile anlaşma sağlandı! Geliş saati belli oldu...
Trabzonspor'da mutlu son: Mohamed Salah ile anlaşma sağlandı! Geliş saati belli oldu... Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 34 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Mısırlı yıldızın çarşamba günü Trabzon'a geleceği aktarıldı.
Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman?
Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun muhtemel eşleşmeleri bugün belli olacak. Turnuvaya play-off etabından katılacak Trabzonspor'un rakibi, kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman?