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Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis'ı resmen açıkladı!

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis'ı resmen açıkladı!

17.09.2026 14:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis'ı resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Alman Thomas Reis'ın getirildiğini duyurdu.
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

Bordo-mavili ekip, 52 yaşındaki Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

THOMAS REIS İÇİN İMZA TÖRENİ

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis için saat 15.45’te Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın katılımıyla Papara Park’ta imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

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THOMAS REIS KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin ekiplerinden Bochum'da başlayan Thomas Reis, daha sonra Schalke'yi çalıştırdı.

52 yaşındaki teknik direktör, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'da görev yaptı. Reis, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

SON OLARAK LUDOGORETS'İ ÇALIŞTIRDI

Thomas Reis, Samsunspor'un ardından Bulgaristan ekibi Ludogorets'in teknik direktörlüğünü yaptı.

Alman çalıştırıcı, Ludogorets'in ardından kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Bordo-mavili kulüp, Reis için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

İlgili Konular: #trabzonspor #Teknik Direktör #Thomas Reis

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