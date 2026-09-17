Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis'ı resmen açıkladı!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu.
Bordo-mavili ekip, 52 yaşındaki Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
THOMAS REIS İÇİN İMZA TÖRENİ
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis için saat 15.45’te Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın katılımıyla Papara Park’ta imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
THOMAS REIS KİMDİR?
Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin ekiplerinden Bochum'da başlayan Thomas Reis, daha sonra Schalke'yi çalıştırdı.
52 yaşındaki teknik direktör, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'da görev yaptı. Reis, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.
SON OLARAK LUDOGORETS'İ ÇALIŞTIRDI
Thomas Reis, Samsunspor'un ardından Bulgaristan ekibi Ludogorets'in teknik direktörlüğünü yaptı.
Alman çalıştırıcı, Ludogorets'in ardından kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Bordo-mavili kulüp, Reis için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Hoş geldin 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐢𝐬 ❤️💙 pic.twitter.com/WJGKzNYAkt— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2026