Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampı etabını İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.
TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?
Landskrona IP Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17.30'da başlayacak.
TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI
Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Trabzonspor bu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.
İkinci hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi Al-Sadd ile kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Udinese mücadelesi, bordo-mavililerin Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçı olacak.