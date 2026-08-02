Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paylaş

Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

2.08.2026 09:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 17.30'da başlayacak.

Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampı etabını İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Landskrona IP Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17.30'da başlayacak. 

 

Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI

Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Trabzonspor bu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

İkinci hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi Al-Sadd ile kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Udinese mücadelesi, bordo-mavililerin Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçı olacak.

İlgili Konular: #trabzonspor #udinese #hazırlık maçı

İlgili Haberler

Trabzonspor, Al Sadd'a tek golle mağlup oldu!
Trabzonspor, Al Sadd'a tek golle mağlup oldu! Trabzonspor, Avusturya'da oynanan hazırlık maçında karşılaştığı Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Trabzonspor'dan orta sahaya Güney Koreli takviye!
Trabzonspor'dan orta sahaya Güney Koreli takviye! Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Trabzonspor, 29 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Jae-Eun Song'u kadrosuna kattı.