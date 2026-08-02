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Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!

Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!

2.08.2026 19:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!

Trabzonspor, Avusturya'daki hazırlık maçında karşılaştığı Udinese'yi 1-0 mağlup etti.
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kamp dönemindeki üçüncü ve son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekip, İtalyan temsilcisini 1-0 mağlup ederek hazırlık dönemindeki ilk galibiyetini aldı.

MUÇİ TEK GOLÜ KAYDETTİ

Trabzonspor, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında öne geçti.

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Ernest Muçi'nin kaydettiği gol, bordo-mavili ekibe galibiyeti getirdi.

Kalan bölümde skor değişmezken Trabzonspor, Udinese karşısından 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

BİR GALİBİYET ELDE ETTİ

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, ikinci karşılaşmada ise Katar temsilcisi Al Sadd'a 1-0 yenildi.

Udinese karşısında kazanan Trabzonspor, kampta oynadığı üç hazırlık maçını bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.

KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroda bulunmadı.

Tekke, Folcarelli'ye de sakatlığı nedeniyle son karşılaşmada görev vermedi.

KAMP SONA ERDİ

Trabzonspor'un Avusturya kampı sona erdi.

Avusturya'ya 23 Temmuz'da gelen bordo-mavili takım, 11 günlük çalışmanın ardından yeni sezon öncesi yurt dışı kampını tamamladı.

Bordo-mavililer, bu gece Trabzon'a dönecek.

İlgili Konular: #trabzonspor #udinese #Ernest Muci

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