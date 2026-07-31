Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Önceki sezon Trendyol Süper Ligi 3. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak. Bordo mavililer bu turu geçerse adını lig aşamasına yazdıracak.
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 2. tur maçlarının ardından 3. tur eşleşmeleri belli oldu.
İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:
Benfica / Hearts
Rangers / Jagiellonia
Ferencvaros / Gornik Zabrze
Viktoria Plzen
Salzburg / Pafos
CSKA Sofia / Maccabi Tel Aviv
Anderlecht / Dinamo Kiev
Lech Poznan / Klaksvik
Omonia Nicosia / Lincoln Red Imps
Shamrock Rovers / Egnatia
KuPS Kuopio / Universitatea Craivo