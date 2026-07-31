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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

31.07.2026 11:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
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Önceki sezon Trendyol Süper Ligi 3. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak. Bordo mavililer bu turu geçerse adını lig aşamasına yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 2. tur maçlarının ardından 3. tur eşleşmeleri belli oldu. 

İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

Benfica / Hearts

Rangers / Jagiellonia

Ferencvaros / Gornik Zabrze

Viktoria Plzen

Salzburg / Pafos

CSKA Sofia / Maccabi Tel Aviv

Anderlecht / Dinamo Kiev

Lech Poznan / Klaksvik

Omonia Nicosia / Lincoln Red Imps

Shamrock Rovers / Egnatia

KuPS Kuopio / Universitatea Craivo

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