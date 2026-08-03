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Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

3.08.2026 14:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakibi Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi oldu.
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Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun play-off etabının kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı. Yeni sezonda Avrupa Ligi'ne play-off'tan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİBİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer play-off'u geçmesi halinde lig aşamasını katılım hakkını garantileyecek.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ilk maçı 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta oynayacak.

KONFERANS LİGİ İHTİMALİ

Yeni sezonda Avrupa kupalarına Avrupa Ligi'nde başlayacak Trabzonspor, bu turnuvadan elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'den devam edecek. Bordo-mavililer bu durumda Konferans Ligi için eleme oynamadan lig aşamasına katılacak.

PLAY-OFF TURUNDAKİ DİĞER EŞLEŞMELER

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

Trabzonspor / Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

Sint-Truidense (Belçika) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Viktoria Plzen (Çekya)

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk) / Lillestrom (Norveç)

Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)

Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları) / Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)

Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş / Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)

Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

OFI Crete (Yunanistan) / Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

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