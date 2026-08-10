Trabzonspor'un net borcu belli oldu! KAP'a bildirildi...

Trabzonspor'un 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Bordo-mavili kulüp, yapılan hesaplamalar sonucunda 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar TL olduğunu duyurdu.

Bordo-mavililer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimizin 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,7 milyar TL ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, Şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar TL olduğu görülecektir."