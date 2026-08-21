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Trabzonspor'un penaltı itirazları karşılıksız kaldı: Hakeme isyan

Trabzonspor'un penaltı itirazları karşılıksız kaldı: Hakeme isyan

21.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Kemal Güner
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Trabzonspor'un penaltı itirazları karşılıksız kaldı: Hakeme isyan

Ferencvaros karşısında UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçına çıkan Trabzonspor, ilk yarı başta olmak üzere ceza sahasındaki dört pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Igor Pajac oyunu sürdürürken Nwaiwu maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında konuk ettiği Ferencvaros karşısında hakem Igor Pajac’ın kararlarına isyan etti. BordoMavililer özellikle ilk yarıda Nwaiwu’nun ceza sahasında ayağına basıldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Hırvat hakem devam kararı verdi. Karadeniz ekibi, Onuachu’nun, Aral’ın ve Salah’ın yerde kaldığı 3 pozisyonda da penaltı itirazında bulunsa da karar devam oldu.

NWAIWU KIRMIZI GÖRDÜ

Trabzonspor’un başındaki ilk Avrupa kupası sınavına çıkan teknik direktör Fatih Tekke, Ferencvaros karşısında ligdeki Kasımpaşa maçının 11’ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.

Savic, Mustafa, Malinovskyi, Metehan ve Aral’ın yerine Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Salah ile Umut Nayir 11’de görev aldı. İyileşen Muçi 63’te oyuna girdi. Nwaiwu, 90+6. dakikada rakibinin yüzüne dirsek atınca direkt kırmızı kart gördü. 

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