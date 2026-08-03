UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'da gözler play-off turuna çevrildi. Bordo-mavililerin turu geçmesi halinde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ve play-off maçlarının oynanacağı tarihler futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman?

TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün TSİ 14.00'te başlayacak. Bordo-mavililerin muhtemel rakipleri şöyle:

Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi

Viktoria Plzen

Lincoln Red Imps - Omonia eşleşmesinin galibi

KuPS Kuopio - Universitatea Craiova eşleşmesinin galibi

TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF TURUNDAKİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Turnuvaya bu turdan başlayacak Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos'ta, rövanşı ise 27 Ağustos'ta oynayacak.