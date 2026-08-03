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Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman?

Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman?

3.08.2026 11:12:00
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Haber Merkezi
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Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun muhtemel eşleşmeleri bugün belli olacak. Turnuvaya play-off etabından katılacak Trabzonspor'un rakibi, kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman?
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'da gözler play-off turuna çevrildi. Bordo-mavililerin turu geçmesi halinde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ve play-off maçlarının oynanacağı tarihler futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Trabzonspor'un play-off turundaki maçları ne zaman?

TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER? 

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün TSİ 14.00'te başlayacak. Bordo-mavililerin muhtemel rakipleri şöyle:

  • Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi
  • Viktoria Plzen
  • Lincoln Red Imps - Omonia eşleşmesinin galibi
  • KuPS Kuopio - Universitatea Craiova eşleşmesinin galibi

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TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF TURUNDAKİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Turnuvaya bu turdan başlayacak Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos'ta, rövanşı ise 27 Ağustos'ta oynayacak. 

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