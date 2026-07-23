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Trabzonspor'un teklifi kabul edilince... Wolves'ta ortalık karıştı, antrenman iptal edildi

Trabzonspor'un teklifi kabul edilince... Wolves'ta ortalık karıştı, antrenman iptal edildi

23.07.2026 12:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un teklifi kabul edilince... Wolves'ta ortalık karıştı, antrenman iptal edildi

Wolverhampton'ın golcüsü Tolu Arokodare için takımının Trabzonspor'un teklifini kabul edip, Fiorentina'ya transferine izin vermemesinin ardından son antrenmanda sahadan ayrılmayıp kararı protesto etti. Yaşanan olayın ardından golcü oyuncudan açıklama geldi.

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İngiltere Premier Lig'e veda eden Wolverhmapton'da Tolu Arokadare'nin ayrılığı gündemde. Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor'un ilgilendiği Nijeryalı futbolcuyu Avrupa'dan başka kulüpler de takip ediyor.

ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ

Arokodare'nin yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği henüz netleşmezken sürpriz bir gelişme yaşandı. BBC'de yer alan habere göre 25 yaşındaki oyuncu, Fiorentina'yı transferine izin verilmemesi nedeniyle sahayı terk etmeyi reddettiği için takımın pazartesi günkü antrenmanı iptal edilmek zorunda kaldı.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Tecrübeli golcü, Fiorentina'ya transferine izin verilmesini talep ederken Wolverhampton'ın Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ifade edildi. Wolves'un Maidenhead United ile oynadığı hazırlık maçının da kadrosuna alınmayan Arokodare, olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

AROKODARE'DEN İLK AÇIKLAMA

Arokodare açıklamasında şunları söyledi: 

"Kariyerim boyunca her zaman profesyonelce davranmaktan ve en yüksek antrenman standartlarını korumaktan gurur duydum. Benim önceliğim her zaman kendimi olabildiğince iyi hazırlamak ve ihtiyaç duyulduğunda takım arkadaşlarıma ve kulübe katkıda bulunabilmek olmuştur. Wolves ile sözleşmem devam ediyor ve tek amacım, sözleşmeye uygun olarak antrenmana çıkmak ve işimi yapmak, takıma katkıda bulunarak sorumluluklarımı profesyonelce yerine getirmektir."

İlgili Konular: #trabzonspor #Wolves #Tolu Arokodare

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