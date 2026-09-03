Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor, kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki maç takvimi ise şöyle:
15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor
22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts
5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg
26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor
10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec
17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor