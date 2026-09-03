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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!

3.09.2026 22:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kullanacağı kadroyu bildirdi.
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Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor, kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.

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TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki maç takvimi ise şöyle:

15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor

22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts

5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg

26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor

10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec

17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor

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