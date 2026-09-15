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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Galatasaray maçında takımın başında olacak

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Galatasaray maçında takımın başında olacak

15.09.2026 14:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Galatasaray maçında takımın başında olacak

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına giren Trabzonspor'un Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin görevden ayrılması sonrası yeni teknik direktör için sıkı bir çalışma yapılıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililerin deneyimli teknik adamı bugün Trabzon'a getirmesi bekleniyor.

Böylece Alman teknik adam, Trabzonspor'un 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçta takımın başında olacak. 

SAMSUNSPOR'DA GÖREV ALMIŞTI

Alman teknik adam Türkiye'de Samsunspor'u (Temmuz 2024-Şubat 2026) çalıştırmıştı. Reis yönetimindeki Samsunspor, 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1.63'lük puan ortalaması tutturmuştu.

Şu anda Reis'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Bulgar ekibi Ludogorets, ligde 9 maçta 23 puan toplayarak lider Levski Sofia'nın 2 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

İlgili Konular: #trabzonspor #Fatih Tekke #Thomas Reis

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