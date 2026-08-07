Trabzonspor’un yeni transferi 30 bini aşkın taraftarın önünde imzayı attı

Trabzonspor’un dünyada büyük ses getiren transferi Mohamed Salah, 30 bini aşkın Bordo-Mavili taraftarın katıldığı törenle 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Papara Park’ı dolduran taraftarlar, Mısırlı yıldızı ışıklarla ve meşalelerle karşıladı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, sahaya Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’la çıkıp tribünleri selamladı. Kendi cep telefonuyla tribünleri videoya kaydeden Salah, eline mikrofonu alıp Türkçe “Bize her yer Trabzon” diyerek taraftarlara üçlü çektirdi. Başkan Doğan, Salah’ı “Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun” sözüyle takdim etti. Yıldız oyuncu, “Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim, böylesini ilk defa görüyorum. Dün ve bugün inanılmaz sevgi gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum” dedi. Trabzonspor 2 yıllık sözleşme imzaladığı Salah’a her bir sezon için 10 milyon Avro garanti ücret, 7 milyon Avro imza parası ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Ayrıca Salah’a “Mohamed Salah” özelinde satılacak ürünlerden yüzde 20 pay verilecek.