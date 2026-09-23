Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu

Liglere verilen milli takım arasında Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana hacamat yaptırdı. Bordo-mavili takımın yıldızı, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Onana'nın paylaştığı video kısa süre içinde gündem olurken o anlar dünya basınında da dikkat çekti. Marca, deneyimli kalecinin videosunu paylaşıp, "Onana'nın çılgın toparlanma seansı. Trabzonspor kalecisi, sırtına hacamat terapisi uygulanırken yer aldığı bir Instagram hikayesi paylaştı" denildi.
Tyc Sports ise videoyu paylaşıp, "Manchester United'ın eski kalecisi Andre Onana, sosyal medya hesabından yoğun bir hacamat terapisi aldığı anların videosunu paylaştı" denildi.
Daha önce birçok sporcunun tedavi amacıyla bu yöntemi tercih etmişti.
İşte Andre Onana'nın gündem olan paylaşımı: