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Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu
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Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu

23.09.2026 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu

Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana'nın hacamat yaptırdığı anı paylaştığı video büyük bir ilgi gördü. Onana'nın paylaşımı dünya basınında da gündem oldu.

Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu

Liglere verilen milli takım arasında Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana hacamat yaptırdı. Bordo-mavili takımın yıldızı, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu

Onana'nın paylaştığı video kısa süre içinde gündem olurken o anlar dünya basınında da dikkat çekti. Marca, deneyimli kalecinin videosunu paylaşıp, "Onana'nın çılgın toparlanma seansı. Trabzonspor kalecisi, sırtına hacamat terapisi uygulanırken yer aldığı bir Instagram hikayesi paylaştı" denildi.

Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu

Tyc Sports ise videoyu paylaşıp, "Manchester United'ın eski kalecisi Andre Onana, sosyal medya hesabından yoğun bir hacamat terapisi aldığı anların videosunu paylaştı" denildi.

Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu

Daha önce birçok sporcunun tedavi amacıyla bu yöntemi tercih etmişti.

Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana’nın paylaşımı dünya basınında gündem oldu

İşte Andre Onana'nın gündem olan paylaşımı:

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