Trabzonspor’da transfer harekâtı
Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor.
Bordo-Mavililerin teknik direktörü Bjelica, takviye gereken bölgeler konusunda yönetimle yakın temas halinde. Hırvat çalıştırıcının, merkez orta saha ve ön libero istediği bildirildi. Bjelica’nın ayrıca forvet ve stopere de takviye talebinde bulunduğu öğrenildi. Merkez orta sahada adı geçen oyuncular arasında Ademi, Mendy ve Makouta var. Trabzonspor’un forvet transferinin liste başı ise Dinamo Zagreb’ten Bruno Petkovic. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, en uygun mali şartlarda transferleri tamamlamak için yoğun çalışma içinde.
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